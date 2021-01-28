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    28 января 2021, 19:01

    «Я бы по спине его палкой долбанула». Резцова заступилась за российских биатлонистов

    Алена Макаренко

    Российским биатлонистам предстоит вновь вытерпеть информационную атаку со стороны иностранных организаций в преддверии международных соревнований. Однако руководство непременно должно за них заступиться. Так считает трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, сообщило ИА НСН.
    «Я бы по спине его палкой долбанула». Резцова заступилась за российских биатлонистов

    «В преддверии Чемпионата мира и Олимпийских игр эти наезды на нас будет проделываться многократно. Недоказуемые и голословные наезды!» — заявила она.

    Спортсменка задалась вопросом, не скрывал ли Бессеберг допинг-пробы других спортсменов, например, своих норвежцев. Резцова интересуется, неужели те «все белые и пушистые».

    «У нас всегда была сильнейшая держава, нас всегда боялись. А теперь нас на колени поставили, без флага оставили, без триколора. Все выливают на нас. А за наших ребят некому постоять», — возмутилась олимпийская чемпионка.

    Она недовольна тем, что отечественное руководство биатлона молчит и не бьется за команду. Резцова призвала начальников действовать активнее.

    По мнению спортсменки, недавний случай с лыжником Александром Большуновым подтверждает отношение к российским спортсменам в целом. Он получил дисквалификацию вместе со всей командой из-за того, что два раза жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который подрезал его. Команду РФ также оставили без бронзы.

    «Если у нас кто-то с чем-то попадался, те люди уже понесли наказание. Александр Логинов был дисквалифицирован, другие биатлонисты. Сейчас на Большунова наехали. Что он этого финна избил? Я не только бы на него замахнулась, я бы по спине его палкой долбанула. Ты что творишь, парень? Ты почему не даешь проехать? Так не должно быть!» — поделилась своей точкой зрения Резцова.

    Ранее Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга причастным к сокрытию допинг-проб биатлонистов из России. Расследование началось еще в ноябре 2018 года после обвинений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Комиссия также признала виновной в сокрытии допинг-проб россиян бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Реш. Меру наказания озвучит независимый орган Biathlon Integrity Unit.