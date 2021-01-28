«Я бы по спине его палкой долбанула». Резцова заступилась за российских биатлонистов

«В преддверии Чемпионата мира и Олимпийских игр эти наезды на нас будет проделываться многократно. Недоказуемые и голословные наезды!» — заявила она.

Спортсменка задалась вопросом, не скрывал ли Бессеберг допинг-пробы других спортсменов, например, своих норвежцев. Резцова интересуется, неужели те «все белые и пушистые».

«У нас всегда была сильнейшая держава, нас всегда боялись. А теперь нас на колени поставили, без флага оставили, без триколора. Все выливают на нас. А за наших ребят некому постоять», — возмутилась олимпийская чемпионка.

Она недовольна тем, что отечественное руководство биатлона молчит и не бьется за команду. Резцова призвала начальников действовать активнее.

По мнению спортсменки, недавний случай с лыжником Александром Большуновым подтверждает отношение к российским спортсменам в целом. Он получил дисквалификацию вместе со всей командой из-за того, что два раза жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который подрезал его. Команду РФ также оставили без бронзы.

«Если у нас кто-то с чем-то попадался, те люди уже понесли наказание. Александр Логинов был дисквалифицирован, другие биатлонисты. Сейчас на Большунова наехали. Что он этого финна избил? Я не только бы на него замахнулась, я бы по спине его палкой долбанула. Ты что творишь, парень? Ты почему не даешь проехать? Так не должно быть!» — поделилась своей точкой зрения Резцова.

Ранее Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга причастным к сокрытию допинг-проб биатлонистов из России. Расследование началось еще в ноябре 2018 года после обвинений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Комиссия также признала виновной в сокрытии допинг-проб россиян бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Реш. Меру наказания озвучит независимый орган Biathlon Integrity Unit.