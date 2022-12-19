Спорт 19 декабря 2022, 14:54 Экс-арбитр Федотов не согласился со вторым голом Месси в финале ЧМ-2022 Бывший арбитр Федотов счел гол Месси в финале ЧМ-2022 зачтенным ошибочно

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Судьи ошибочно засчитали гол форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота национальной команды Франции в дополнительное время финала чемпионата мира — 2022. Об этом заявил бывший арбитр Международной федерации футбола (FIFA) Игорь Федотов «Чемпионату».

Он обратил внимание, что на поле во время второго гола Месси были 13 человек, что является нарушением правил игры.

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«Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина [Шимона] Марциняка (фартовый арбитр для сборной Аргентины — прим. ред.), а вопрос к VAR и резервному», — отметил Федотов.

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Месси назвали лучшим игроком завершившегося чемпионата мира по футболу.

Ранее глава отдела глобального развития футбола FIFA Арсен Венгер предложил проводить чемпионаты мира в африканских странах зимой. Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев раскритиковал эту идею.