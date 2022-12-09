Спорт 09 декабря 2022, 17:15 Футбольный тренер Газзаев прокомментировал идею о проведении ЧМ зимой Футбольный тренер Газзаев заявил, что нельзя проводит ЧМ по футболу зимой

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Глава отдела глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер предложил проводить Чемпионаты мира в африканских странах зимой. Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев осудил данную идею. Об этом сообщил «Абзац».

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Специалист пояснил, что проводить Чемпионаты мира в зимний период нельзя, так как они будут пересекаться с национальными чемпионатами Европы. Он пояснил, что проведение игр в Катаре зимой стало ошибкой, так как сразу по возвращении с турнира спортсмены начнут играть в своих первенствах, не успев отдохнуть.