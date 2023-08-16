Спорт 16 августа 2023, 15:39 Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за грубость с журналистом КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча условно после оскорбления журналиста РИА «Новости»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно. Решение приняли после случая с оскорблением журналиста. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Его слова привел ТАСС.

«КДК РФС решил дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и назначить штраф в 50 тысяч рублей», — рассказал Григорьянц.

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По его словам, испытательный срок будет действовать до конца сезона 2022/23. При этом Дзюба сможет обжаловать только штраф.

В понедельник, 14 августа, Григорьянц заявлял о начале проверки КДК РФС ситуации с оскорблением журналиста со стороны Артема Дзюбы.

«Локомотив» 12 августа встретился с самарскими «Крыльями Советов». Встреча футбольных клубов закончилась со счетом 1:1. Сам Дзюба не участвовал в игре из-за травмы. Однако после матча корреспондент «РБ Спорт» попросил футболиста прокомментировать прогноз, согласно которому тот сможет забить не больше двух мячей до конца года. В ответ на это Дзюба резко заявил журналисту, что «засунет ему телефон в одно место».