Российские и белорусские теннисисты пропустят Уимблдон из-за ситуации на Украине

Теннисистов из России и Белоруссии не допустили к престижному соревнованию — Уимблдону. Организаторы сказали, что решение принято из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщила газета New York Times.

На турнире выступают ведущие теннисисты мира. Россию и Белоруссию должны были представлять одни и лучших спортсменов. Среди них — вторая ракетка мира Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова, которой присвоили 15-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Ранее несколько спортивных организаций отстранили представителей России и Белоруссии от участия в ряде соревнований. Международная федерация тенниса 1 марта приостановила членство представительств этих стран. Также отменили все запланированные в в РФ и Белоруссии турниры. А 14 марта сборные этих стран исключили из числа участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Последние санкции распространились только на 2022 год.

Отстранение Медведева от участия в Уимблдоне обсуждали еще в марте. От спортсмена потребовали публичного осуждения спецоперации РФ на Украине в обмен на допуск к турниру. Об этом 15 марта заявил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон. Также он подчеркнул, что к соревнованию нельзя допускать ни одного теннисиста из России, но перед этим надо проверить их лояльность к властям РФ.