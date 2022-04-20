Недопуск россиян на Уимблдон оказался незаконным со всех сторон

Некоторые ведущие турниры по теннису отстранили от участия спортсменов из России и Белоруссии. Организаторы связали решение со спецоперацией РФ на Украине. Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал «360» о том, насколько законны такие действия с точки зрения спортивного права.

Он подчеркнул, что организаторы руководствовались исключительно политическими соображениями

«Они (решения организаторов — прим. ред.) с правовой точки зрения, с точки зрения международного спортивного права незаконны, необоснованны и продиктованы общей системой притеснения России», — сказал юрист.

Позиция организаторов связана с началом спецоперации на Украине, но никак не относится к миру соревнований. Спорт должен быть вне политики, отметил Алексеев. По его словам, нельзя превращать спортивные состязания в «площадку для политических разборок». Также юрист отметил, что Россия чуть ли не первая страна, которая столкнулась с подобной ситуацией из-за политической обстановки в мире. Российские спортсмены, по его словам, столкнулись с массовым нарушением большого количества прав.

«Когда страны НАТО бомбили Югославию, никаких спортивных санкций к их командам не было. Поэтому тут двойные стандарты, необоснованные политические решения и грубое массовое нарушение прав российских теннисистов. В частности, право на занятие спортом, на участие в спортивных мероприятиях — равноправное, наряду с другими спортсменами иных стран. Право на труд также нарушается, как и на запрет дискриминации по национальному признаку. То есть только исходя из того, где проживает спортсмен, его не допускают до международных соревнований», — сказал Алексеев.

Также он отметил, что российским спортсменам нанесли огромный урон — имиджевый, имущественный и репутационный.

Все решения о допуске или отстранению спортсменов исходят только от принимающей стороны, сказал Алексеев. Используя политические правила участия в турнире, организации сильно дискредитируют себя. Это нарушает основной принцип спорта. Согласно этому правилу именно атлет является «сердцем» соревнований, а любые политические распри должны проходить за пределами турниров.