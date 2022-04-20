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    20 апреля 2022, 13:26

    Недопуск россиян на Уимблдон оказался незаконным со всех сторон

    Юрист Алексеев сказал, что недопуск российских теннисистов до Уимблдона незаконен

    Андрей Васильев, Анна Усачева

    Некоторые ведущие турниры по теннису отстранили от участия спортсменов из России и Белоруссии. Организаторы связали решение со спецоперацией РФ на Украине. Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал «360» о том, насколько законны такие действия с точки зрения спортивного права.

    Недопуск россиян на Уимблдон оказался незаконным со всех сторон

    Он подчеркнул, что организаторы руководствовались исключительно политическими соображениями

    «Они (решения организаторов — прим. ред.) с правовой точки зрения, с точки зрения международного спортивного права незаконны, необоснованны и продиктованы общей системой притеснения России», — сказал юрист.

    Позиция организаторов связана с началом спецоперации на Украине, но никак не относится к миру соревнований. Спорт должен быть вне политики, отметил Алексеев. По его словам, нельзя превращать спортивные состязания в «площадку для политических разборок». Также юрист отметил, что Россия чуть ли не первая страна, которая столкнулась с подобной ситуацией из-за политической обстановки в мире. Российские спортсмены, по его словам, столкнулись с массовым нарушением большого количества прав.

    «Когда страны НАТО бомбили Югославию, никаких спортивных санкций к их командам не было. Поэтому тут двойные стандарты, необоснованные политические решения и грубое массовое нарушение прав российских теннисистов. В частности, право на занятие спортом, на участие в спортивных мероприятиях — равноправное, наряду с другими спортсменами иных стран. Право на труд также нарушается, как и на запрет дискриминации по национальному признаку. То есть только исходя из того, где проживает спортсмен, его не допускают до международных соревнований», — сказал Алексеев.

    Также он отметил, что российским спортсменам нанесли огромный урон — имиджевый, имущественный и репутационный.

    Все решения о допуске или отстранению спортсменов исходят только от принимающей стороны, сказал Алексеев. Используя политические правила участия в турнире, организации сильно дискредитируют себя. Это нарушает основной принцип спорта. Согласно этому правилу именно атлет является «сердцем» соревнований, а любые политические распри должны проходить за пределами турниров.