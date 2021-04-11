Дочь раскрыла тайную страсть Гагарина

Юрий Гагарин, ставший первым человеком в космосе, очень любил спорт. Самой большой его любовью был баскетбол, рассказала дочь космонавта Елена Гагарина. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 1».

Гагарин с самого детства очень любил спорт и занимался многими его видами.

«Самой большой любовью его был баскетбол. И несмотря на то, что он был невысокого роста, всегда был капитаном баскетбольной команды», — рассказала старшая дочь первого космонавта.

Гагарин также часто играл в хоккей с друзьями, с которыми они собирались поздно вечером или даже ночью. А еще космонавт любил ходить на лыжную прогулку, ездил на охоту и рыбалку. В те годы в СССР выходной день был только в воскресенье, но, как правило, никто не сидел дома. Дочь Гагарина рассказала, что космонавт был прекрасным организатором и часто приглашал всех съездить в лес, на охоту, или поиграть в баскетбол.

Кроме того, Гагарин сразу же полюбил водные лыжи, как только в первый раз встал на них. А еще Гагарин любил бильярд.

«Насколько я знаю по отзывам, он практически профессионально играл на бильярде. Где он этому научился, я не знаю», — призналась Гагарина.

Дочь космонавта ранее рассказала, как он подружился с кубинским лидером Фиделем Кастро и просился служить на Крайний Север.