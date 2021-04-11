Дочь рассказала, что Гагарин просился служить на Крайний Север

Космонавт Юрий Гагарин хотел отправиться служить на Крайний Север, хотя после окончания летного училища ему предлагали быть инструктором. Об этом рассказала его старшая дочь, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

«Когда Юрий Алексеевич закончил Оренбургское училище, он сам попросил, чтобы его отправили служить на Крайний Север, хотя его оставляли инструктором», — рассказал она в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Гагарина рассказала, что будущего первого космонавта Заполярье привлекало возможностью повысить навыки управления самолетами в тяжелых погодных условиях у границ над Баренцевым морем. При этом она отметила, что бытовые условия там были ужасные.

«Он всегда лучше знал, что лучше и для него, и, в конце концов, для страны. Потому что исследование той техники, которой он посвятил жизнь, и работа над новыми космическими аппаратами — это гораздо более важно», — добавила дочь Гагарина.

Накануне жители Подольска устроили флешмоб, посвященный Дню космонавтики. Представители власти и активная молодежь выстроились в слово «Поехали».