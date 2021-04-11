Дочь Гагарина рассказала, как он подружился с Фиделем Кастро

Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин при встрече с Фиделем Кастро очень быстро нашел общий язык с кубинским лидером. Об этом дочь космонавта Елена Гагарина сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

Кубинский лидер очень трогательно относился к семье космонавта. Кастро и после гибели Гагарина при визитах в СССР всегда находил возможность хотя бы на 15 минут приехать к его матери хотя бы просто для того, чтобы поздороваться, рассказала Елена.

Мама Гагарина знала, что Кастро очень любит клубнику, которая не растет на Кубе, потому что там слишком жарко. И в любое время года, если к ней приезжал Фидель, она всегда находила для него клубнику.

«К приезду Фиделя всегда мисочка с клубникой стояла на столе для него», — рассказала Гагарина.

В этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос.

Экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков ранее рассказал, как песня «Трава у дома» стала неофициальным гимном российских космонавтов. Музыканты каждый год на День космонавтики приезжали выступать в Звездный Городок и там полюбили эту песню.