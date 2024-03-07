Эксклюзив 07 марта 2024, 17:43 «Для карьеры уже ничего не значит». Тарасова — о дисквалификации Валиевой Тарасова заявила, что дисквалификация ничего уже не значит для карьеры Валиевой РИА «Новости»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на исключение фигуристки Камилы Валиевой из состава национальной сборной России. В беседе с «360» она заявила, что фигуристка в будущем вернется к работе.

«Для карьеры уже ничего не значит. Значит, что она дисквалифицирована. И когда она выйдет обратно, она будет работать», — отметила Тарасова.

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина добавила, что в ближайшее время она не сможет выступать в качестве профессиональной спортсменки. Дальнейшая ее карьера зависит от самой фигуристки, ее тренера и родителей.

«Ее карьера на следующие два года запрещена. Через два года она может продолжать карьеру», — заявила бывшая спортсменка.

Министерство спорта исключило фигуристку из списков кандидатов в сборную России 7 марта. Решение приняли после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Арбитражный суд в конце января постановил, что фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Ранее юрист Анна Анцелиович рассказала, что Валиеву могут дисквалифицировать еще на четыре года из-за участия в шоу в Китае. Решение будет завесить от характера мероприятия.