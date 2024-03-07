07 марта 2024, 17:43
«Для карьеры уже ничего не значит». Тарасова — о дисквалификации Валиевой
Тарасова заявила, что дисквалификация ничего уже не значит для карьеры Валиевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на исключение фигуристки Камилы Валиевой из состава национальной сборной России. В беседе с «360» она заявила, что фигуристка в будущем вернется к работе.
«Для карьеры уже ничего не значит. Значит, что она дисквалифицирована. И когда она выйдет обратно, она будет работать», — отметила Тарасова.
Реклама
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина добавила, что в ближайшее время она не сможет выступать в качестве профессиональной спортсменки. Дальнейшая ее карьера зависит от самой фигуристки, ее тренера и родителей.
«Ее карьера на следующие два года запрещена. Через два года она может продолжать карьеру», — заявила бывшая спортсменка.
Министерство спорта исключило фигуристку из списков кандидатов в сборную России 7 марта. Решение приняли после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Арбитражный суд в конце января постановил, что фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.
Ранее юрист Анна Анцелиович рассказала, что Валиеву могут дисквалифицировать еще на четыре года из-за участия в шоу в Китае. Решение будет завесить от характера мероприятия.
Допинг
Татьяна Тарасова
Камила Валиева
Реклама
Реклама