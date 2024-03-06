Спорт 06 марта 2024, 12:05 Валиеву могут дисквалифицировать на 8 лет Юрист Анцелиович: Валиеву могут дисквалифицировать на 8 лет из-за шоу в Китае РИА «Новости»

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Юрист Анна Анцелиович рассказала, смогут ли назначить фигуристке Камиле Валиевой дополнительный срок дисквалификации за участие в шоу в Китае. Своим мнением она поделилась с корреспондентом издания «ВсеПроСпорт».

«В принципе за нарушения условий дисквалификации следует назначение нового срока дисквалификации, равного тому, который у нее был, с датой окончания первого срока. Ну, то есть у нее был срок в четыре года, то ей добавят еще четыре года по истечении срока дисквалификации, то есть итого восемь лет», — пояснила юрист.

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По мнению Анцелиович, возможность увеличения срока дисквалификации Валиевой зависит от характера мероприятия. Если оно чисто коммерческое и финансируется спонсорами, то препятствий для участия нет, поскольку это не противоречит условиям дисквалификации. Однако, если мероприятие каким-либо образом поддерживается государством, — например, если Китай является соорганизатором или информационным партнером, то участвовать в таком шоу Валиевой запрещено.

Анцелиович подчеркнула, что процесс оспаривания назначенного дополнительного срока может быть долгим и предполагает проведение специальных слушаний.

Валиеву обвинили в нарушении антидопинговых правил и забрали золото ОИ-2022. Однако в Верховный суд Швейцарии подали апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации.