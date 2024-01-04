Спорт 04 января 2024, 03:32 Дизайнер Куклычева отказалась шить костюмы для Косторной Дизайнер Куклычева рассказала о конфликте с Косторной из-за неоплаты костюмов РИА «Новости»

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Дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева рассказала о финансовом конфликте с фигуристкой Аленой Косторной. Об этом она написала в Instagram*.

Чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в женском одиночном катании не оплатила свои наряды для выступлений и не вернула их.

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Куклычева опубликовала скриншот переписки с Косторной, где попросила ее оплатить костюмы и вернуть некоторые из них вместе с аксессуарами. Ответа от фигуристки в переписке не было.

Ранее фигуристка Евгения Медведева высмеяла слова своего бывшего тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что девушка «рыдала от счастья», когда заняла второе место на Олимпийских играх в 2018 году.

Первое место на тех соревнованиях заняла Алина Загитова, которая после слов Медведевой иронично ответила, что «кто-то еще в 2018 году», хотя на дворе уже 2024-й. Пока коллеги переругиваются друг с другом, фигуристка Камила Валиева получает комплименты от американского актера Алека Болдуина.

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