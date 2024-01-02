Знаменитости 02 января 2024, 23:59 Голливудский актер восхитился российской фигуристкой Американский актер Алек Болдуин оставил сообщение под видео фигуристки Валиевой РИА «Новости»

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Американский актер Алек Болдуин поделился своим восхищением российской фигуристкой Камилой Валиевой. О своем отношении он написал в комментарии под видео спортсменки в Instagram*.

«Боже милостивый», — написал актер, комментируя посещение Валиевой катка в Москве.

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Болдуин оставил сообщение под видео, где Камила Валиева катается в московском Парке Горького. Для девушки это новогодняя традиция. Она всегда посещает это место за несколько часов до Нового года. Не исключением стало и 31 декабря 2023 года. Фигуристка записала ролик, поздравила всех с праздником и поделилась окружающей ее красотой, сообщил сайт kp.ru.

Американский актер демонстрирует симпатию к российской спортсменке уже не в первый раз. Ранее он выделил ее выступление на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Тогда Болдуин написал, что спортсмены, подобные Валиевой, демонстрируют людям красоту этого мира. Он назвал выступление фигуристки песней, поэзией и живописью.

*Instagram принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.