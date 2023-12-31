Спорт 31 декабря 2023, 20:42 Загитова высмеяла Медведеву за ее слова об Олимпиаде 2018 года Фигуристка Загитова иронично отозвалась об интервью Медведевой об Олимпиаде-2018 РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова в Telegram-канале иронично высказалась об интервью фигуристки Евгении Медведевой, в котором та вспомнила Олимпиаду-2018. В Пхенчхане Загитова обыграла Медведеву и завоевала золото.

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», — написала Загитова.

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Речь идет об интервью Евгении Медведевой программе «Прокат Show», где она обвинила своего тренера Этери Тутберидзе во лжи. Ранее та рассказала, что Медведева «рыдала от радости», получив серебро на Олимпийских играх в 2018 году. Фигуристка заявила, что это неправда, «какая, к черту, радость?!».

Загитова планирует работать тренером в собственной школе фигурного катания в Казани. Фигуристка активно ищет специалистов для своей школы.