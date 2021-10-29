Россиянка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике после того, как сборная России победила на командном турнире на чемпионате мира в Японии.

Для Дины Авериной это уже 17-я награда высшей пробы на ЧМ в ее спортивной карьере. Более того, она смогла побить рекорд двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, в активе которой 13 золотых медалей в личном зачете. У Авериной их 14.

Ранее главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова обвинила судей в занижении оценок сестрам Авериным за выступление с лентой на ЧМ в Китакюсю. По ее мнению, в этом была виновата глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина.