Российского судью обвинили в занижении оценок сестрам Авериным на ЧМ в Японии

Глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина нарочно занизила оценки Дине и Арине Авериным за выступление с лентой на ЧМ в Японии. Это повторение истории, которая произошла на Олимпиаде в Токио. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

Она отметила, что Дина Аверина выступила с лентой блестяще и снимать баллы ей было не за что.

«Но Кузьмина добилась именно этого. Видимо, ей было невозможно выдержать, что Россия выиграет четыре золотые медали. Особенно в упражнениях с лентой, с которыми она так споткнулась на Олимпийских играх. Ничего не объясняя, протесты нам отклонили. И на Арину, и на Дину», — приводит РИА «Новости» слова Винер-Усмановой.

Тренер назвала судейство соревнований с лентой на мировом первенстве в Китакюсю второй серией Олимпийских игр. Дина Аверина в этом виде соревнований уступила 0,05 балла белоруске Алине Горносько и взяла серебро. Арина Аверина завоевала бронзовую награду. До этого Дина взяла три золотые медали ЧМ в Японии в соревнованиях с булавами, мячом и обручем. Она стала 16-кратной чемпионкой мира.