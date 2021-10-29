Дина Аверина побила рекорд Канаевой по количеству личных золотых медалей на ЧМ

Гимнастка Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей, полученных на чемпионатах мира. Об этом сообщили на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Аверина участвует в чемпионате мира по художественной гимнастике японском Китакюсю. За два дня соревнований спортсменка дважды взяла золото в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

Гимнастка стала 14-кратной чемпионкой мира в личном зачете. Ей удалось обойти двукратную олимпийскую чемпионку Канаеву, завоевавшую 13 личных золотых медалей.

Всего с учетом командных наград Авериной удалось заработать 16 золотых медалей чемпионатов мира, три серебряных и одну бронзовую. В активе Канаевой 17 золотых и одна серебряные медали.

Ранее резидент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что сестрам Авериным специально занизили оценки за выступление с лентой на ЧМ в Японии. По ее словам, в этом виновата глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина.