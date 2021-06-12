Депутат Госдумы поддержал решение россиян не преклонять колено на Евро-2020

Журналисты сообщили, что игроки сборной России не собираются преклонять колено перед матчем с бельгийцами. Такое решение поддержал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Уважаю позицию российской команды. Наша сборная представляет интересы всей страны, поэтому ее решение всегда нужно уважать. В иностранной прессе будет много споров по этому поводу, но не нужно обращаться на это внимание», — сказал депутат в интервью Championat.com.

Он добавил, что в Европе Россию всегда плохо слышат. поэтому на ее реакцию должно быть все равно.

Ранее СМИ написали, что российские спортсмены не будут преклонять колено перед матчем со сборной Бельгии на Евро-2020. О таком же решении хорватской команды заявил капитан сборной Лука Модрич. При этом он подчеркнул, что футболисты не поддерживают расизм или дискриминацию.

Сборная России сыграет с соперниками из Бельгии сегодня в 22:00. Матч пройдет в Санкт-Петербурге. По словам экс-главного тренера и спортивного директора «Зенита» Бориса Раппопорта, больгийцы объективно сильнее россиян. При этом, если игра будет выстроена правильно, то шансы на победу есть.