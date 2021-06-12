Сборная Хорватии отказалась становится на колено перед матчами Евро-2020

Футболисты сборной Хорватии не будут становится на колено перед матчами чемпионата Европы по футболу в в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил капитан команды Лука Модрич.

«Мы не собираемся вставать на колено. На это нет никакой особенной причины. Мы просто обсудили этот вопрос вместе с партнерами и приняли такое решение, но это не значит, что мы поддерживаем расизм или дискриминацию в футболе», — сказал Модрич.

Капитан сборной Хорватии подчеркнул, что для борьбы с расизмом есть другие методы

«Мы не считаем, что таким образом поможем решить проблему», — подытожил хорватский футболист. Ранее UEFA призвал болельщиков уважать футболистов, которые решат встать на колено перед игрой, так как у них есть на это право.

Сборная Хорватии сыграет свой первый матч на турнире 14 июня на стадионе «Уэмбли» со сборной Англии.

12 июня в 22:00 начнется первая встреча российской сборной на Евро-2020. В Санкт-Петербурге национальная сборная России сыграет с бельгийцами. Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт заявил, что сборная Бельгии объективно сильнее российской команды, однако шансы на победу при правильно выстроенной игре все же есть.