Шансы на победу сборной России в матче с бельгийцами на Евро-2020 оценили

Сегодня у российских футболистов будет сложная встреча с бельгийцами. В европейской команде нарушены игровые связи без ключевых фигур в составе, но не настолько, чтобы ее недооценивать. Шансы на победу у россиян есть. Таким прогнозом с «360» поделился футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

«У нас сложная игра сегодня будет, но если мы играем, значит, мы должны стремиться иметь шансы выиграть, я в этом никак не сомневаюсь. <…> Я всегда привожу пример чемпионата мира последнего. Понятно, что Испания была сильнее нас, но мы смогли выстроить игру таким образом, что, не имея много моментов, мы сумели сыграть вничью и по пенальти выиграть. <…> У нас есть шансы сегодняшний матч как минимум не проиграть», — рассказал Раппопорт.

По мнению собеседника, расстановка российских футболистов на поле в первом матче на турнире будет похожа на ту, которая была в поединке с поляками 2 июня. Эксперт подчеркнул, что перед наставником сборной России стоит серьезная задача определить кого поставить в центр защиты, так как играть против нападающего команды из Бельгии Ромелу Лукаку очень непросто.

Раппопорт отметил, что объективно бельгийцы сильнее россиян. Все будет зависеть от правильно выстроенной игры.

«Футбол есть футбол. Если не стремиться и не надеяться на результат, на победу, то смысла играть на таких турнирах нет. Я очень надеюсь, что сборная [России] проведет хороший матч», — сказал собеседник «360».

Накануне главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал сложным предстоящий матч против российской команды. По его словам, первая встреча всегда сложная, так как нужно адаптироваться к соревнованиям и преодолеть психологические проблемы.

Россия встретится с Бельгией в первой игре группового турнира Евро-2020 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало матча в 22:00.