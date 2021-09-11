Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира US Open США. Об этом написал газета «Спорт-экспресс».

Россиянин победил канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Матч длился два часа три минуты. За это время Медведев допустил четыре двойные ошибки и использовал все пять возможностей взять подачу соперника.

Предстоящий соперник Медведева в финале американского турнира определится по результатам матча Новака Джоковича из Сербии и Александра Зверева из Германии.

Ранее Медведев прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Несколько дней назад он обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. После игры россиянин заметил, что в четвертом сете могло случиться все что угодно. Однако он остался доволен своей игрой в четвертой партии, так как потерял минимум очков на своей подаче.

В середине августа Даниил Медведев выиграл теннисный турнир серии «Мастерс» в Торонто. Он был признан второй ракеткой в мире.