Даниил Медведев рассказал о своих впечатлениях после попадания в полуфинал US Open

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Спортсмена процитировал «ПолитЭксперт».

Накануне Медведев в четвертьфинале обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. После игры он заметил, что в четвертом сете могло случиться все что угодно.

«Соперник сыграл так много сложных матчей, и сегодня он все еще мог вернуться», — добавил россиянин.

По его словам, он остался доволен своей игрой в четвертой партии, так как потерял минимум очков на своей подаче. Встреча Медведева с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом состоится 10 сентября.