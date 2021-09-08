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    08 сентября 2021, 21:49

    Даниил Медведев рассказал о своих впечатлениях после попадания в полуфинал US Open

    Артур Блянихов

    Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Спортсмена процитировал «ПолитЭксперт».

    Накануне Медведев в четвертьфинале обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. После игры он заметил, что в четвертом сете могло случиться все что угодно.

    «Соперник сыграл так много сложных матчей, и сегодня он все еще мог вернуться», — добавил россиянин.

    По его словам, он остался доволен своей игрой в четвертой партии, так как потерял минимум очков на своей подаче. Встреча Медведева с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом состоится 10 сентября.