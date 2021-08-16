Даниил Медведев выиграл теннисный турнир серии «Мастерс» в Торонто

В финале канадского теннисного турнира «Мастерс» россиянин Даниил Медведев обыграл в двух сетах американца Райли Опелку. Счет был — 6:4 и 6:3. Это третий титул спортсмен в сезоне и 12-й в карьере.

Медведев выигрывает в серии «Мастрес» четвертый раз, сообщил ТАСС. Он признан второй ракеткой в мире, лучшим результатом стал выход в финал на турнирах Большого шлема и выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Американский теннисист занимает 32-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Россияне уже выигрывали турниры в Торонто. В 2000 году победителем стал Марат Сафин, в 1991 году — Андрей Чесноков. В 2019 году выиграл турнир Рафаэль Надаль, обыгравший Медведева.

В конце июля чилийский журналист поинтересовался у теннисиста, каково ему носить клеймо обманщика. Медведев заявил, что ему впервые в жизни стыдно отвечать на вопрос журналиста и потребовал больше не пускать его на соревнования.