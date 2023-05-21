Спорт 21 мая 2023, 01:17 Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Риме Теннисист Медведев обыграл грека Циципаса и вышел в финал турнира ATP в Риме Darko Nesic / Unsplash

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Третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса из Греции в полуфинале турнира серии Masters в Риме. Встречу прерывали из-за сильного дождя, сообщил «Чемпионат».

Медведев без особых проблем обыграл занимающего пятую строчку мирового рейтинга Циципаса — 7:5. 7:5. В конце первого сета игру остановили из-за дождя. Перерыв продлился больше четырех часов.

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В финале турнира россиянин сыграет с седьмой ракеткой мира — датчанином Хольгером Руне. В матче четвертого круга Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева. Общий призовой фонд турнира — более 7,7 миллиона долларов.

Другой российский теннисист, Андрей Рублев, выбыл из соревнований. Он уступил немцу Яннику Ханфману. По ходу встречи спортсмен не совладал с эмоциями и выругался матом. Рефери сделал ему замечание.