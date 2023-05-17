17 мая 2023, 12:49
Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в матче четвертого круга в серии Masters в Риме
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии Masters в Риме, после того как обыграл немца Александра Зверева. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Игра закончилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) и длилась один час 56 минут. Теперь Медведеву предстоит встреча с немцем Янником Ханфманном, который ранее обыграл Андрея Рублева.
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Призовой фонд турнира Masters в Риме составляет более 7,7 миллиона евро.
Теннис
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