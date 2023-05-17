Спорт 17 мая 2023, 00:24 Теннисист Рублев выругался матом в проигранном в Риме матче Российский теннисист Рублев выругался матом в проигранном немцу Ханфману матче РИА «Новости»

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Российский теннисист Андрей Рублев уступил сопернику из Германии Яннику Ханфману в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Риме, сообщил «Чемпионат». В ходе встречи россиянин выкрикнул несколько матерных слов, за что получил предупреждение от судьи на вышке.

Рублев, являющийся второй ракеткой России и шестым в мировом рейтинге, проиграл первую партию, выиграл вторую, но в третьей все же уступил теннисисту из Германии. Во время одного из проигранных геймов 25-летний уроженец Москвы не сдержался и выкрикнул несколько матерных слов.

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Судья сделал ему замечание. Рублев попытался убедить рефери, что он слишком эмоционально произнес фразу How many times? (Сколько еще можно — прим. ред.), однако ему не поверили. Как итог — победа Хафмана со счетом 7:6, 4:6, 6:3.

В следующей стадии немец встретится с первой ракеткой мира — Даниилом Медведевым, который обыграл представителя Германии Александра Зверева. До этого россиянин оказался сильнее испанца Бернабе Сапата-Миральеса.