Daily Mail: Роналду удивило падение уровня «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер начал вызывать недовольство у футболистов своей работой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Например, футболист Криштиану Роналду вернулся в команду летом прошлого года и заявил, что показатели заметно упали. Футболист Бруну Фернандеш также выразил недовольство. По его словам, тренеры сейчас не дают четкого плана действий игрокам, из-за чего на поле происходит беспорядок.

Также начались разговоры о том, что Сульшера в ближайшее время могут уволить.

Ранее футбольный тренер Антонио Конте признался, что готов возглавить клуб «Манчестер Юнайтед», если с поста наставника уйдет Уле Гуннар Сульшер.

По словам инсайдера, итальянский специалист уже высказал готовность занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». По данным СМИ, он запросил контракт, рассчитанный на три года.

Также Сульшер сравнил Криштиану Роналду с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом. Тренер заявил, что Роналду является настоящим лидером команды.