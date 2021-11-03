Сульшер сравнил Роналду с знаменитым баскетболистом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сравнил форварда Криштиану Роналду с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Тренер заявил, что Роналду является настоящим лидером команды. Он подчеркнул, что в каждом матче спортсмену удается забить гол.

«Он создает моменты. Думаю, в „Чикаго Буллс“ были рады иметь в своем составе Майкла Джордана. Знаете, иногда в командах просто есть такие игроки, поэтому команды и становятся „Манчестер Юнайтед“, чемпионами, как и „Чикаго Буллс“», — отметил Сульшер.