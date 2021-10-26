Конте выразил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Сульшера

Футбольный тренер Антонио Конте признался, что готов возглавить клуб «Манчестер Юнайтед», если с поста наставника уйдет Уле Гуннар Сульшер. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

По словам инсайдера, итальянский специалист уже высказал готовность занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». По данным информагентства, он запросил контракт, рассчитанный на три года.

В минувшее воскресенье «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 5:0. В активе команды 14 очков. Сейчас она занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.