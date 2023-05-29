Спорт 29 мая 2023, 16:39 «Челси» объявил о назначении нового главного тренера Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино станет главным тренером лондонского «Челси» РИА «Новости»

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино возглавит лондонский «Челси», сообщила пресс-служба клуба. Аргентинский специалист будет руководить командой с начала следующего сезона. До этого роль наставника исполнял бывший легендарный футболист Фрэнк Лэмпард.

Почеттино вступит в должность 1 июля 2023 года. Он подписал контракт с «синими» на два года с возможностью продления соглашения еще на год.

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«Опыт, стандарты мастерства, лидерские качества и характер Маурисио сослужат хорошую службу футбольному клубу „Челси“ в нашем движении вперед. Он тренер-победитель», — заявили спортивные директора лондонцев Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли.

Владельцы клуба назвали Почеттино тренером мирового класса и добавили, что с нетерпением ждут начала его работы.

Ранее «Челси» возглавлял немецкий специалист Томас Тухель. Его отправили в отставку, после чего он подписал контракт с мюнхенской «Баварией». Лондонцы по итогам завершившегося сезона заняли 12-е место в Английской премьер-лиге. Чемпионом стал клуб «Манчестер Сити».