Спорт 21 мая 2023, 00:24 «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу «Манчестер Сити» стал девятикратным чемпионом Англии по футболу пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения лондонского «Арсенала» в матче АПЛ. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы выиграла этот титул третий год подряд, сообщили в пресс-службе «горожан».

«Третий год подряд команда Пепа Гвардиолы выигрывает титул. На этот раз <…> после того, как занимающий второе место „Арсенал“ проиграл на выезде „Ноттингем Форест“ со счетом 1:0», — уточнили на сайте клуба из Манчестера.

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В «Манчестер Сити» подчеркнули, что главный тренер команды, игроки и технический персонал сделали все возможное, чтобы финишировать выше «прекрасного „Арсенала“».

В России судьба чемпионства тоже определилась за несколько туров до окончания чемпионата. «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом страны. Определился и победитель Первой лиги — спустя год в РПЛ вернулся казанский «Рубин». Вместе с ним на повышение пойдет «Балтика» из Калининграда.