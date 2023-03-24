Спорт 24 марта 2023, 23:10 «Бавария» уволила главного тренера команды Юлиана Нагельсмана Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» стал экс-наставник «Челси» Томас Тухель Pinterest

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Руководство мюнхенской «Баварии» уволило главного тренера команды Юлиана Нагельсмана. В пресс-службе немецкого гранда сообщили, что на освободившуюся должность назначили экс-наставника лондонского «Челси» Томас Тухеля. Контракт со специалистом подписали до 30 июня 2025 года.

Решение об увольнении Юлиана Нагельсмана приняли гендиректор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор футбольного клуба Хасан Салихамиджич. Вслед за главным тренером команду покинули и члены его штаба.

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«Лично и от имени „Баварии“ я хотел бы поблагодарить Юлиана и его команду и пожелать им всем удачи в будущем», — заявил Кан.

Нагельсман возглавил мюнхенцев летом 2021 года. В первом же сезоне под его руководством команда стала чемпионом страны, а позже еще дважды выигрывала Суперкубок Германии.

Новый наставник «Баварии» еще недавно работал в лондонском «Челси», с которым стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. До этого он возглавлял французский «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц-05».

Лондонский «Челси» пока не слишком выступает в АПЛ. По мнению болельщиков «синих», во многом это связано с уходом Томаса Тухеля.