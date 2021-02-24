Бывший одноклубник Панарина рассказал о конфликте с участием девушек

Бывший нападающий подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Михаил Анисин опроверг заявление экс-тренера команды о том, что Артемий Панарин избил девушку в баре в 2011 году. В момент конфликта Анисин был вместе с Панариным.

По словам Анисина, в гостиничном баре в Риге, куда хоккеисты «Витязя» пришли после проигрыша, уже находилась компания пьяных девушек.

«То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню», — сказал хоккеист «Спорт-экспрессу».

«Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было», — отметил Анисин.

Собеседник добавил, что «порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят». И предположил, что они «не просто так бродили по гостинице», а, возможно, хотели устроить провокацию, чтобы «срубить денег с известных хоккеистов».

Ранее экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что звезда НХЛ Панарин якобы избил 18-летнюю девушку в баре, свалив ее на пол «несколькими мощными ударами».

За игрока «вступились авторитетные жители Риги», и Панарина отпустили без предъявления обвинений, утверждает Назаров. Позднее он сказал, что у случившегося «есть больше 30 свидетелей». Но подтверждений словам тренера пока не нашлось.