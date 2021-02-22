Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки. Клуб за него заступился

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин решил уйти в отпуск из-за обвинений со стороны своего бывшего тренера Андрея Назарова, сообщила команда. Экс-тренер утверждает, что в 2011 году Панарин избил в баре девушку.

С 2008 по 2012 год Панарин играл за подмосковный «Витязь». В сезоне 2011-2012 команду тренировал Назаров. В интервью kp.ru тренер рассказал, что 11 декабря 2011 года «Витязь» проиграл на выезде рижскому «Динамо». После этого несколько хоккеистов, включая Панарина, пошли в бар отеля «Рэдиссон».

Экс-тренер утверждает, что Панарину «чем-то не понравилась» 18-летняя посетительница, и он свалил ее «на пол несколькими мощными ударами».

После этого Панарина задержали, но, со слов Назарова, за игрока «вступились авторитетные жители Риги».

«Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах», — заявил бывший тренер.

В «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщили, что Панарин «категорически и недвусмысленно отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории».

«Это явная тактика запугивания, используемая против него из-за откровенных высказываний о последних политических событиях», — сказано в пресс-релизе.

Там добавили, что игрок «потрясен и обеспокоен» случившимся, и ему «нужно немного отдохнуть от команды».

Клуб выразил Панарину свою поддержку, отметив, что будет искать «источник этих необоснованных обвинений».

В статье на kp.ru говорится, что история об избиении девушки Панариным всплыла в американских СМИ, их названий не приводится.