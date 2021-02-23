Тренер спустя 9 лет обвинил хоккеиста Панарина в избиении девушки. Дело слишком неоднозначно

ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» временно отстранил от игр российского хоккеиста Артемия Панарина на фоне скандала с избиением девушки. Но клуб, так же как и агент спортсмена, остается на его стороне и считает обвинения сфабрикованными. Тем временем бывший тренер Панарина Андрей Назаров постепенно выдает новые подробности предполагаемого рукоприкладства.

Чем знаменит тренер Андрей Назаров

Еще 20 лет назад Назаров играл в НХЛ и считался главным русским тафгаем. Он защищал Яромира Ягра в «Авангарде». А 13 лет назад он стал самым молодым тренером в истории КХЛ. Он с переменным успехом работал с «Трактором», СКА, «Барысом», «Нефтехимиком», «Северсталью» и «Донбассом».

В 2021 году Назаров остался без клуба. Но, видимо, он не теряет надежды опять вернуться в спорт. Пока он привлек мировую общественность обвинением к хоккеисту Артемию Панарину, который раньше играл под его началом. Тренер обвинил спортсмена в избиении 18-летней девушки.

Тем не менее сам Назаров не отличался спокойным нравом. В его копилке жизненных историй найдутся драки и с болельщиками, и с судьями, и с врачом.

Например, в 2005 году он подрался с судьями в ресторане, из-за чего получил дисквалификацию на год. Назаров был недоволен решением арбитров после игры, а когда они зашли в заведение, он накинулся на них с кулаками, сообщил Sports.ru. Можно сказать, что в этом ресторане Назаров закончил свою карьеру в НХЛ.

В 2011-м Назарова вновь потянуло на драку, но теперь с болельщиками. Тогда он уже был тренером. Минским фанатам не понравилась его тактика, и они начали предъявлять претензии. В результате Назаров взял клюшку и начал бить зрителей через ограждение.

В 2015 году в СМИ появилась информация, что Назаров избил врача СКА. В тот год он возглавлял этот клуб. По предварительной версии, тренер хотел уволить медика, тот не согласился и получил за это по лицу, сообщил «Бизнес Online». Потом Назаров якобы начал избивать врача ногами. Пострадавший написал заявление в полицию, но возбуждать дело не стали.

История с избиением девушки

С 2008 по 2012 год Артемий Панарин играл за подмосковный «Витязь». В сезоне-2011/2012 команду тренировал Андрей Назаров. В интервью kp.ru он рассказал, что 11 декабря 2011 года «Витязь» проиграл на выезде рижскому «Динамо». После этого несколько хоккеистов, включая Панарина, пошли в бар отеля «Рэдиссон». Там Панарин якобы избил 18-летнюю девушку, которая ему «чем-то не понравилась».

Тренер утверждает, что на место приехала полиция, но дело замяли некие рижские «авторитеты».

«Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах», — заявил бывший тренер.

История набирает обороты. Кто-то находит несостыковки, а кто-то просто не верит, что такое могло произойти. Известно, что у молодого спортсмена активная гражданская позиция, которая могла идти вразрез с позицией бывшего тренера.

В интервью РИА «Новости» Назаров заявил, что, оказывается, не один он был свидетелем рукоприкладства. По его словам, своими глазами это видели человек 30, в том числе и другие хоккеисты.

«Интересно, а почему все испугались, раз Назаров такой плохой? Почему все спрашивают только у Назарова сейчас? Там были тренерский штаб, массажисты, доктора, 25 человек из хоккейной команды», — ответил Назаров.

Он также признался, что не любит клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», поэтому ему все равно, что они сейчас говорят об этой ситуации. Он также не знает, почему все остальные свидетели молчат, раз они все видели. Как отметил Назаров, это «их право».

Но самый волнующий вопрос: почему вдруг сейчас бывший тренер вспомнил о жуткой истории, которая произошла девять лет назад? На это Назаров ответил просто: «повзрослел» и понял, что тогда они поступили неправильно и скрывать такое было нельзя.

Что станет с карьерой Панарина?

Сам хоккеист пока никак не отреагировал на ситуацию. За него это сделали клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» и его агент Пол Теофанос. Они назвали обвинение сфабрикованным и не считают его виновным.

«Я, безусловно, категорически отрицаю все эти ложные обвинения в адрес Артемия, исходящие из России. Это ложь», — сказал Теофанос.

Однако пока карьера хоккеиста находится в подвешенном состоянии. Все будет зависеть от дальнейших разбирательств. Сейчас Панарина временно отстранили от игр на неопределенный срок. Представители клуба заявили, что будут искать источник обвинений. Не исключено, что дело может дойти до суда.