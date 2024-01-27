Спорт 27 января 2024, 13:43 Соболенко второй раз подряд стала чемпионкой Australian Open Белорусская теннисистка Соболенко победила Чжэн Цинвень в финале Australian Open РИА «Новости»

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Белорусская спортсменка Арина Соболенко одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Цинвень со счетом 6:3, 6:2 на турнире в Мельбурне. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Игра продлилась один час 16 минут. Соболенко защитила титул чемпионки турнира в Австралии во второй раз подряд. На пути к победе она не проиграла ни одного сета на турнире.

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В 2023 году белорусская теннисистка завоевала победу на чемпионате Australian Open, одолев казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину.

Ранее в финал чемпионата в Мельбурне вышел российский теннисист Даниил Медведев, который победил немца Александра Зверева. Спортсмен одолел противника во всех пяти сетах, матч продлился почти четыре с половиной часа. В финале Медведеву предстоит сразиться с итальянским теннисистом Янником Синнером.