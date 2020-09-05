«Будто ужалила пчела»: Роналду не будет играть в матче Лиги наций со сборной Хорватии

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду не сможет выйти на поле в матче Лиги наций против Хорватии. Причиной стала инфекция, которая попала спортсмену в палец на ноге.

«Очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, а в среду палец на его ноге покраснел, будто ужалила пчела. Теперь нужно подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займет выздоровление», — привел RT слова главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.

Наставник команды отметил, что у Роналду не травма, а именно инфекция. Спортсмена осмотрел дерматолог и назначил антибиотики, но вылечиться за пару дней точно не получится.

«Это не тот тип травмы, который проходит через два или три дня», — заключил Сантуш.

Матч команд Португалии и Хорватии пройдет 5 сентября в Порту. Через три дня, 8 сентября, португальцам предстоит сыграть в рамках Лиги наций со сборной Швеции. Криштиану Роналду в сезоне-2019/2020 сыграл в 57 матчах, где забил 50 голов и отдал пять результативных передач. В составе сборной страны футболист провел 164 встречи и забил 99 мячей.