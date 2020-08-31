Помощь с последствиями. Почему врачей насторожило лечение больных COVID-19 антибиотиками

Ученых озаботила коронавирусная терапия, а именно факт, что пациентам в больницах дают разные антибиотики, чтобы не появлялись другие проблемы со здоровьем на фоне COVID-19. По мнению исследователей, из-за такой терапии у человека может выработаться резистентность — устойчивость к антибиотикам. Разбираемся, так ли все страшно.

Исследователи из Университета Плимута и Королевского больничного фонда Корнуолла предостерегли еще об одном последствии COVID-19 — повышенной устойчивости к антибиотикам. Во время лечения вирусных заболеваний антибиотики не используются, однако госпитализированным пациентам обычно дают комплекс препаратов, чтобы исключить бактериальные инфекции. Но именно такая терапия может стать проблемой, потому что бактерии становятся устойчивыми к доступным лекарствам.

Ежегодно около 700 тысяч человек умирают от инфекций, вызванных такими «наученными» бактериями. Представитель Испанского общества инфекционных болезней и клинической микробиологии Хесус Родригес подчеркнул, что в больницах бактерии, устойчивые ко многим антибиотикам, раньше были редкостью, но теперь стали обычным явлением.

По оценкам ученых, порядка 80% пациентов с COVID-19 получают антибиотики, хотя количество людей с бактериальными инфекциями при поступлении не превышает 5%. Именно злоупотребление такими препаратами является причиной того, что микроорганизмы не реагируют на них.

В словах иностранцев есть смысл, сказали собеседники «360», призвав не акцентировать внимание именно на коронавирусе.

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Риск есть

Директор Научно-практического центра медицинской радиологии департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов по просьбе «360» оценил тезисы иностранных ученых, отметив, что их заявление — правило всей медицины и инфекционных заболеваний.

Люди, которые по собственному решению начинают принимать антибиотики, конечно, рискуют развитием резистентности — невосприимчивости собственных бактерий к антибиотикам, потому что целый ряд инфекций человека возникает не из-за внешних бактерий, а обусловлен внутренней флорой Сергей Морозов.

Морозов призвал разделять вирусную и бактериальную пневмонии. По его словам, вирусную не лечат антибиотиками. То есть препараты направлены не против вируса, а бактерий. Их прописывают только в случае, если такое лечение показано или есть подозрение, что к вирусной пневмонии добавится еще и бактериальная.

Даже если у вас обычная простуда, не стоит заниматься самолечением и приобретать антибиотики, отпускаемые без рецепта. Морозов отметил, что в целом это безопасные препараты, но есть свои риски. Например, у человека могут появиться аллергические реакции, измениться сердечный ритм, нарушиться функционирование печени и так далее.

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Последствия неверного лечения

Врач-эпидемиолог из Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев объяснил, что при любой вирусной инфекции используются антибиотики, но побочные эффекты, которые описали иностранные ученые, могут появиться только при неправильно назначенном приеме.

Это делается для того, чтобы не развивалась дополнительная бактериальная инфекция. При определенных условиях может резистентность вырабатываться. Если протокол лечения был проведен правильно, то резистентности не возникает Тимур Пестерев.

Пестерев напомнил, что антибиотики не лечат вирусы, а работают только против бактерий. Вызвать последствия в виде резистентности они могут только в случае, если врач неправильно прописал правила приема и дозировки.

При этом к приему антибиотиков во время простуды собеседник «360» призвал относиться аккуратно, потому что в случае аллергии пациент даже может умереть. Тут есть три варианта: либо прописан неправильный антибиотик и он не поможет, либо выработает резистентность, либо вызовет аллергию и человек умрет.

Также важно помнить, что если врач прописал человеку конкретные препараты, то их нужно пить именно столько времени, сколько сказал специалист. В противном случае можно загубить здоровье.