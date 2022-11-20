Эксклюзив 20 ноября 2022, 11:58 «Болеем за Сербию». Футбольный эксперт рассказал об ожиданиях на чемпионате мира в Катаре Футбольный эксперт Малосолов: весь русский мир болеет за Сербию на чемпионате мира РИА «Новости»

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Сборная России не участвует на чемпионате мира по футболу в Катаре, и потому весь русский мир болеет за команду Сербии. Об этом «360» рассказал футбольный эксперт, общественный деятель и спортивный функционер Андрей Малосолов.

Он отметил, что чемпионат мира все равно стоит посмотреть, даже несмотря на неучастие российской сборной. Как минимум страна — хозяйка чемпионата, Катар, ничего против России не сделала — никаких санкций, ничего предосудительного.

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Малосолов среди особенностей чемпионата этого года отметил, что не будут продавать пиво на стадионах. По его словам, да, это вызвало негодование среди европейцев, но все-таки не алкоголь главное в футболе.

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«Что касается неучастия нашей сборной. Да, мошенническим путем нашу команду вышвырнули из отборочного турнира, когда до чемпионата мира оставалось буквально два шага. Польша, Швеция и Чехия применили позорный и постыдный демарш, за который, по регламенту FIFA, их должны были отстранить. Это обидно, это неспортивно», — заявил общественный деятель.

Но, сказал он, русским есть за кого болеть — за Сербию. Об этом уже не раз заявляли сами сербы — что они как раз и будут представлять Россию на чемпионате мира — 2022.

«Лично я, помимо того, что буду болеть за сборную Сербии, я еще буду болеть за сборную Ирана. Потому что эта команда оказалась в такой дьявольской группе со своими геополитическими врагами — это Англия и США», — рассказал Малосолов.

От сегодняшнего матча Катар — Эквадор он сказал, что ничего особенного не ждет.

«Но вообще интересно посмотреть на сборную Катара, которую с мира по нитке собрали из футболистов, которые начинали свои карьеры и родились далеко не в Катаре, а на Африканском континенте и в странах арабского мира. Интересно посмотреть, что из себя на этом чемпионате будет представлять эта команда», — поделился футбольный эксперт.

Он добавил, что также интересно посмотреть на катарские арены, в том числе на самую главную, на которой будет проводиться открытие чемпионата. Ведь Катар потратил на строительство инфраструктуры к чемпионату мира более 25 миллиардов долларов — «хотелось бы посмотреть, на что потрачены столь колоссальные цифры».

Официальный старт чемпионата мира по футболу — 2022 состоится 20 ноября. В преддверии открытия чемпионата в Катаре устроили салют с участием дронов.