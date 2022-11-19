Спорт 19 ноября 2022, 15:55 Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября. Что нужно знать о турнире Матч сборных Катара и Эквадора 20 ноября откроет чемпионат мира по футболу-2022 РИА «Новости»

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Официальный старт чемпионата мира по футболу-2022 состоится 20 ноября. В матче открытия встретятся сборные Катара и Эквадора. Кто является фаворитом турнира, где смотреть матчи и кого будут поддерживать российские болельщики — в материале «360».

Кто сыграет на чемпионате мира

Традиционно на первенстве планеты выступят 32 сборные. Их разбили на восемь групп, в каждой из которых выступят по четыре команды. Две лучшие по итогу группового турнира выйдут в стадию плей-офф.

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В группе А сыграют команды Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов. В группе В — Англия, Иран, США и Уэльс, в группе С — Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Польша, в группе D — Франция, Австралия, Дания и Тунис. За звание лучших в группе Е поспорят сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии, в группе F сразятся команды Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии. Футболисты из Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна поспорят за звание лучших в группе G, а представители Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Корее сразятся в квартете Н, сообщил сайт kp.ru. Матч-открытие состоится 20 ноября — сыграют Катар и Эквадор. Игроков команды-хозяйки турнира обвинили в подкупе соперников. По мнению британского журналиста Амджада Тахи, якобы так катарские спортсмены решили победить в первом матче чемпионата.

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Попасть на чемпионат мира могла и сборная России, но отечественных футболистов отстранили от международных соревнований, поэтому команда Валерия Карпина в Катаре не выступит. Защитник каталонской «Барселоны» и бывший игрок Испании Эктор Бельерин осудил решение ФИФА о недопуске российской сборной. Футболист назвал происходящее расизмом.

Чемпионат мира в Катаре станет последним турниром в текущем формате. Следующее первенство, которое состоится в 2026 году, объединит 48 сборных, сообщило издание Sport24. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал эту идею и заявил, что увеличение числа команд неминуемо спровоцирует ухудшение качества игры.

Fauzan Saari/Unsplash / Unsplash

Стадионы, зима и пиво

Впервые за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу мундиаль будет проходить зимой. Это связано с тем, что летом в Катаре слишком жарко — в таких условиях крайне тяжело и самим футболистам, и болельщикам на стадионах.

Специально для ЧМ-2022 построили семь стадионов. По данным организаторов, на возведение объектов ушло около 6,5 миллиарда долларов. Всего иры чемпионата пройдут на восьми стадионах в пяти городах, сообщило издание «Сноб». Зрителей примут в Лусаиле, Эль-Хауре, Дохе, Эр-Райяне и Эль-Вакре. Финал турнира состоится на самой вместительной арене — Национальном стадионе в Лусаиле, способном принять до 86 тысяч болельщиков. А матч открытия состоится пройдет на «Эль-Байте» — его вместимость ограничивается 60 тысячами человек.

Одной из особенностей грядущего турнира стал запрет на продажу пива на стадионах. В пресс-службе ФИФА 18 ноября сообщили, что такое решение приняли после консультаций с властями Катара.

«Было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков только на фестивале болельщиков ФИФА, других фан-зонах и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с арен Катара, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года», — подчеркнули в Международной федерации футбола. По мнению экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера, проведение турнира в Катаре является ошибкой. Он добавил, что турнир следовало провести в США, ведь предыдущее первенство планеты проходило в России. Блаттер подчеркнул, что такая очередность стала бы «хорошим жестом мира для двух серьезных политических соперников».

РИА «Новости»

«Русский след» на чемпионате в Катаре

Хоть российская сборная и не сыграет на чемпионате мира, на турнире все же будут игроки, так или иначе связанные с Россией и Российской премьер-лигой.

В составе сборной Камеруна сыграет Гаэль Ондуа. Полузащитник африканской сборной имеет российское гражданство, он рос и воспитывался в Москве. Его отец работал в камерунском посольстве, а сам футболист выступал за столичные «Локомотив» и ЦСКА, сообщило издание «Футбол России».

«В России я стал человеком, это страна, которая мне много дала и продолжает давать. У меня двойное гражданство, и я открыт для вызова», — заявлял Ондуа в 2020 году. После этого он получил вызов от Федерации футбола Камеруна и принял его. Сейчас спортсмен выступает за немецкий клуб «Ганновер 96».

По данным издания, Российскую премьер-лигу на чемпионате мира представят два игрока. Это камерунец Муми Нгамале из столичного «Динамо», а также защитник «Зенита» и капитан сборной Хорватии Деян Ловрен.

РИА «Новости»

Самые-самые на ЧМ: звезды, гиганты и карлики

На чемпионате мира в Катаре соберутся самые разные игроки. Возможно, встретятся одни из величайших футболистов современности — капитаны сборных Аргентины и Португалии Лионель Мессии и Криштиану Роналду. Предстоящий турнир может стать последним крупным международным соревнованиям для обоих, ведь на ЧМ-2026 португальцу будет 41 год, а Месси — почти 39, сообщил «Чемпионат». Извечные соперники могут встретиться в финале — о такой развязке можно только мечтать.

В заявке участников ЧМ-2022 по 26 футболистов. По данным издания, единственной командой, взявшей в Катар 25 игроков, стала сборная Ирана.

Самым высоким футболистом мундиаля станет нидерландский вратарь Андрис Нопперт — его рост составляет 203 сантиметра. Рядом с ним «карликом» выглядит полузащитник марокканцев Ильяс Шаир (158 сантиметров). Разнятся и «ценники» национальных сборных. Англичане могут похвастать самым дорогим составом, который оценили в 1,26 миллиарда евро. «Дешевле» всех оказалась сборная Катара, игроков которой суммарно оценили в 14,9 миллиона евро. Она же стала единственной среди всех команд ЧМ-2022, которая выступит на первенстве планеты впервые.

Впервые в истории в качестве главных арбитров матчей чемпионата выступят девушки. Матчи обслужат судейские бригады под руководством Стефани Фраппар из Франции, Салимы Макансанга из Руанды и Есими Ямаситы из Японии.

Самым возрастным футболистом станет вратарь сборной Мексики Альфредо Талавера — ему 40 лет. А вот самый юный участник ЧМ годится ему в сыновья — нападающему сборной Германии Юссуфе Мукоко в день первой игры его сборной будет 18 лет и три дня.

Разнятся возрасты и главных тренеров команд. Самому опытному — наставнику сборной Нидерландов Луи ван Галу сейчас 71 год. А вот его коллеге Лионелю Скалони, который работает с аргентинскими футболистами, всего 44 года. Немного старше мексиканского вратаря-ветерана.

РИА «Новости»

Где смотреть за чемпионатом мира

Эксклюзивным вещателем матчей ЧМ-2022 в Катаре станет телеканал «Матч ТВ», сообщил сайт kp.ru. По данным издания, за спортивными трансляциями также можно будет понаблюдать на тематических каналах холдинга — «Футбол 1», «Футбол 2» и «Футбол 3». Журналисты напомнили, что ранее от покупки трансляций отказались представители Первого канала и холдинга ВГТРК.

Ранее искусственный интеллект Stats Perform от статистической службы Opta предсказал победу на чемпионате мира сборной Бразилии. Суперкомпьютер вычислил, что у пентакампеонов самые большие шансы на шестую победу в Кубке мира. В тройку претендентов на победу также вошли команды Франции и Аргентины.