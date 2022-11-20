Спорт 20 ноября 2022, 00:02 Салют запустили в Катаре в преддверии чемпионата мира по футболу Салют в честь грядущего ЧМ-2022 по футболу устроили в Катаре

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В Катаре устроили яркое пиротехническое шоу с участием дронов. Мероприятие приурочили к чемпионату мира по футболу, который официально стартует 20 ноября, сообщил ТАСС.

Главную фан-зону посетили около 18 тысяч человек. С помощью дронов изобразили фигуры спортсменов, играющих в футбол. Затем в небе появилась надпись Welcome to Qatar — «добро пожаловать в Катар». Вечер завершился салютом.

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Чемпионат мира впервые состоится на Ближнем Востоке. Также мундиаль первый раз пройдет в зимний период — с 20 ноября по 18 декабря. В первом матче чемпионата встретятся сборные Катара и Эквадора на стадионе «Эль-Байт», который вмещает 60 тысяч болельщиков. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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В рамках мундиаля традиционно выступят32 сборные, которые разбили на восемь групп по четыре команды. Российскую национальную команду по футболу отстранили от международных соревнований. Защитник каталонской «Барселоны» и экс-игрок Испании Эктор Бельерин осудил решение ФИФА о недопуске сборной России на чемпионат. Он назвал происходящее расизмом.