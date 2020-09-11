Боксер Кушиташвили, осужденный за наркотики и нападение на росгвардейца, собрался на Олимпиаду

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, который получил условный срок за нападение на росгвардейца и наркотики, намерен вернуться в большой спорт. Он надеется снова оказаться в олимпийской сборной РФ.

Приговор и дальнейшие планы боксер обсудил в интервью Life. Свою вину Кушиташвили осознал и сказал, что раскаивается. В его планах — занятия боксом. Спортсмен хочет доказать, что достоин выступать за Россию на Олимпиаде.

«Хочу попасть на Олимпийские игры. Думаю, меня примут обратно в сборную и все будет хорошо», — сказал боксер.

Ранее адвокат Тимур Маршани объяснил, что условным сроком суд дал спортсмену второй шанс. Юрист заметил, что вряд ли спортсмен повторит ошибку и совершит нечто подобное в будущем.

Боксера вместе с другом Овиком Оганнисяном задержали 2 февраля в районе Фрунзенской набережной в Москве. Кушиташвили оказал сопротивление росгвардейцу и сломал ему нос. У боксера нашли кокаин. Из сборной спортсмена временно исключили.

Чемпиона РФ приговорили к трем годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.