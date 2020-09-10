Адвокат назвал условный срок боксеру Кушиташвили «воспитательным эффектом»

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили получил три года условно за нападение на росгвардейца и наркотики. Адвокат Тимур Маршани рассказал «360», почему суд решил дать спортсмену второй шанс.

«Это возможность дать второй шанс спортсмену, который раскаялся и впервые совершил преступление, ранее к уголовной ответственности не привлекавшемуся», — заявил Маршани.

При этом адвокат не отрицает, что боксер совершил преступления и выбрал «неправильную стезю».

Суд дал возможность спортсмену раскаяться и проявил снисхождение Тимур Маршани.

Адвокат считает, что вряд ли спортсмен когда-либо повторит подобное в будущем: «Суд исходил из либерального наказания. Безусловно, сегодня существует тренд на отсутствие предвзятости и ангажированности уголовного судопроизводства».

По мнению юриста, приговор направлен именно на исправление спортсмена и носит «воспитательный эффект».

«Ведь мы изолируем человека от общества только тогда, когда иные возможные способы в отношении конкретного человека не действуют», — отметил Маршани. Поэтому спортсмену дали еще один шанс, чтобы он, находясь на свободе, больше не допускал подобного поведения. Адвокат предположил, что «если бы боксера изолировали от общества, он бы не встал на путь исправления».

Решение суда направлено исключительно на исправление подсудимого, считает Маршани: «Уголовное наказание должно быть соразмерно степени тяжести преступления».