Боксер Кушиташвили получил условный срок за сломанный нос росгвардейца и наркотики

Суд признал виновным чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и вынес ему приговор. Спортсмену дали три года условно.

Боксера признали виновным по нескольким статьям, передает РИА «Новости» — за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков. Также суд отменил Кушиташвили домашний арест и выдал подписку о невыезде.

«Путем полного сложения наказаний окончательно назначить три года лишения свободы с отбыванием наказания условно… <…>», — сообщил судья.

Кроме того, боксеру назначили два года испытательного срока. Перед оглашением приговора защита боксера попросила суд учесть смягчающие обстоятельства в виде помощи детским домам и спортивных заслуг перед страной. В последнем слове Кушиташвили попросил судью дать ему возможность «отстаивать честь России на международном ринге».

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали 2 февраля в районе Фрунзенской набережной в Москве. В тот момент боксер оказал росгвардейцу сопротивление и сломал ему нос. Ситуация осложнилась после того, как у спортсмена нашли кокаин. После случившегося Кушиташвили временно исключили из сборной.