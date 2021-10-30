Боец ММА Артем Тарасов дал прогноз на бой Яна против Сэндхагена в UFC

Петр Ян — универсальный боец, очень неудобный для всех и один из самых сильных в России. Хотя его соперник в сегодняшнем турнире UFC слишком высокий, это не отменяет шансов уверенной победы россиянина в титульном бое, заявил «360» боец MMA Артем Тарасов.

«Ян может и бороться и биться, хотя изначально больше ударник. То есть уникальный боец, очень неудобный для всех, один из самых сильных. Теперь он будет драться за пояс, который у него уже давно должен быть», — сказал Тарасов.

По его мнению, если никаких сюрпризов для Яна во время боя не будет, то он сможет одержать уверенную победу. Спортсмен отметил, что в легком весе бои редко заканчиваются нокаутом, но с учетом уровня обоих бойцов, возможно, поединок и закончится досрочно.

Титульный бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с американцем Кори Сэндхагеном пройдет сегодня в Абу-Даби в рамках на 267-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата. Они поборются за временный пояс лиги.

У 28-летнего россиянина на счету 15 побед и два поражения. Он лидирует в рейтинге своего дивизиона. Сэндхаген на третьей строчке. За свою карьеру 29-летний американец одержал 14 побед и три раза проиграл.