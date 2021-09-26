Бой за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом отменен

Бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом отменен. Такую информацию предоставил ТАСС источник, который хорошо знаком со спортивной ситуацией.

Ранее подобная информация появлялась и на портале MMA Fighting. Там уточнялось, что сам поединок должен был пройти в Абу-Даби. Собеседник агентства объяснил причины отмены мероприятия. Он сказал, что Стерлингу пришлось выбыть из-за травмы шеи. Ранее спортсмен проводил операцию, но, видимо, повреждения все равно дали о себе знать.

Прошлый поединок между этими спортсменами прошел 7 марта. Тогда Ян проиграл Стерлингу после того, как оказался дисквалифицирован и одновременно лишен титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Он нанес сопернику удар коленом в партере (когда спортсмен находится в положении лежа или стоит на коленях близко к полу), а подобные приемы на соревнованиях запрещены. Петр Ян за свою карьеру одержал пятнадцать побед, а проиграл только два раза.