Биатлониста Устюгова лишили золота Сочи за допинг. Россия теперь не лидер медального зачета Олимпиады-2014

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в употреблении допинга и лишили медалей 2013–2014 годов. Так спортсмен перестал быть олимпийским чемпионом Сочи, а Россия лишилась лидерства в медальном зачете собственной Олимпиады.

Из-за допинга аннулируют все результаты, которые Устюгов показал в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Устюгова заподозрили в употреблении допинга в августе 2018 года вместе со Светланой Слепцовой, Александром Печенкиным и Александром Чернышовым. Биатлонистку 11 февраля дисквалифицировали и лишили результатов официально. Печенкина и Чернышова признали виновными еще летом 2019 года.

Евгений Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом. В 2010 году он стал обладателем золота в масс-старте, в 2014 — в составе команды на эстафете. После Олимпиады в Сочи Устюгов завершил карьеру. Сейчас ему 34 года.