Спорт 20 ноября 2022, 00:49 Бензема досрочно завершил тренировку в сборной Франции и может пропустить ЧМ-2022 L'Equipe: футболист Бензема досрочно покинул тренировку сборной Франции перед ЧМ

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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема досрочно покинул тренировку перед чемпионатом мира по футболу. Как сообщило издание L’Equipe, это связано с травмой.

В газете рассказали, что на тренировке спортсмен почувствовал острую боль в бедре. Медики диагностировали мышечную усталость четырехглавой мышцы.

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Характер травмы и степень ее тяжести пока неизвестны. В ближайшее время футболист пройдет обследование и станет ясно, примет ли он участие в чемпионате мира. По сообщению источника газеты, матч с Австралией 22 ноября Бензема пропустит.

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Официальный старт чемпионата мира по футболу-2022 состоится 20 ноября. В матче открытия встретятся сборные Катара и Эквадора.

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