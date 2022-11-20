Знаменитости 20 ноября 2022, 00:21 Роналду и Месси в рекламе Louis Vuitton Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе снялись в рекламной кампании Louis Vuitton Публичное достояние

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Португальский футболист Криштиану Роналду снялся в рекламе Louis Vuitton вместе с нападающим «Пари Сен-Жермен», аргентинцем Лионелем Месси. Модный дом обнародовал снимок с непримиримыми соперниками на поле в Instagram*.

На рекламной фотографии футболисты играют в шахматы, доска расположена на чемодане бренда Louis Vuitton.

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«Победа — это состояние разума», — отметили в модном доме.

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Таким образом компания обыграла многолетнее соперничество легендарных футболистов и их грядущее участие в чемпионате мира в Катаре за сборные Аргентины и Португалии. Автор снимка — знаменитый фотограф Энни Лейбовиц.

В одном из интервью Роналду признался, что сохраняет с Месси отличные отношения. Он пояснил, что не ходит к нему в гости и не созванивается по телефону. Однако футболисты поддерживают связь как коллеги по полю.

Накануне стало известно, что английский клуб «Манчестер Юнайтед» начал процесс расторжения контракта с Роналду без выплаты компенсаций. Причиной такого решения стало недавнее интервью, в котором спортсмен раскритиковал руководство команды.

*Instagram принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.