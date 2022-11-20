20 ноября 2022, 00:21
Роналду и Месси в рекламе Louis Vuitton
Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе снялись в рекламной кампании Louis Vuitton
Португальский футболист Криштиану Роналду снялся в рекламе Louis Vuitton вместе с нападающим «Пари Сен-Жермен», аргентинцем Лионелем Месси. Модный дом обнародовал снимок с непримиримыми соперниками на поле в Instagram*.
На рекламной фотографии футболисты играют в шахматы, доска расположена на чемодане бренда Louis Vuitton.
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«Победа — это состояние разума», — отметили в модном доме.
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Таким образом компания обыграла многолетнее соперничество легендарных футболистов и их грядущее участие в чемпионате мира в Катаре за сборные Аргентины и Португалии. Автор снимка — знаменитый фотограф Энни Лейбовиц.
В одном из интервью Роналду признался, что сохраняет с Месси отличные отношения. Он пояснил, что не ходит к нему в гости и не созванивается по телефону. Однако футболисты поддерживают связь как коллеги по полю.
Накануне стало известно, что английский клуб «Манчестер Юнайтед» начал процесс расторжения контракта с Роналду без выплаты компенсаций. Причиной такого решения стало недавнее интервью, в котором спортсмен раскритиковал руководство команды.
*Instagram принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Криштиану Роналду
Лионель Месси
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