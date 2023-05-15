Спорт 15 мая 2023, 01:26 «Барселона» выиграла чемпионат Испании впервые с 2019 года «Барселона» обыграла «Эспаньол» в 27-й раз и стала чемпионом Испании Unsplash

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«Барселона» победила в игре с «Эспаньол» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу. В итоге она досрочно обеспечила себе победу в турнире.

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Победа позволила «Барселоне» набрать 85 очков в турнирной таблице и досрочно завоевать титул чемпиона.

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«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 27-й раз. Клуб из столицы Каталонии последний раз становился первым в чемпионате Испании в сезоне 2018/2019. После этого трофей дважды забирал «Реал» и один раз — мадридский «Атлетико».

Встреча «Барселоны» и «Реала» 5 апреля завершилась двойной победой для команды из Мадрида. Матч проходил на стадионе «Ноу Камп» в Барселоне. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу «Реала».

Ранее писатель Платон Беседин в колонке для «360» назвал сражения мадридского «Реала» и «Барселоны» из Каталонии на поле и вне его одним из главных противостояний в футболе.